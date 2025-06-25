تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

وقال العميد رشيد الشيشاني، مدير إدارة أمن الجسور إن المنصة تهدف إلى التخفيف على المسافرين وتقليل زمن انتظارهم، وتبسيط إجراءات سفرهم.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ بعيد استقلال جيبوتي
-
طلبة "الشامل" ينهون امتحاناتهم وترجيح إعلان النتائج تموز القادم
-
مراكز الإصلاح تخرّج الدفعة الأولى للنزلاء من "مركز عزيمة" للتدريب المهني
-
القوات المسلحة تكشف عدد الاجسام الغريبة التي تم التعامل معها خلال التوتر الإقليمي الأخير
-
اتفاق أردني - سوري على تسهيل التجارة وحركة الركاب وانسياب البضائع
-
الملك يبحث مع الرئيس العراقي دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
-
الخدمات الطبية الملكية: الخميس عطلة في كافة مستشفياتنا ومراكزنا الطبية
-
الحكومة تعلن عن أخبار سارة للمعلمين