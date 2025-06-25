تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام عن إطلاق منصة إلكترونية للحجز المسبق لمغادري المملكة باتجاه الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين.



وقال العميد رشيد الشيشاني، مدير إدارة أمن الجسور إن المنصة تهدف إلى التخفيف على المسافرين وتقليل زمن انتظارهم، وتبسيط إجراءات سفرهم.

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