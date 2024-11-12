 
الثلاثاء 2024-11-12 02:09 ص
 

تنويه هام لمزارعي الزيتون

الزيتون
الزيتون
الثلاثاء، 12-11-2024 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   أوصى رئيس شعبة الانتاج النباتي بمديرية زراعة محافظة اربد جميع المزارعين بتأجيل عملية قطاف الزيتون حتى إشعارٍ آخر نظرًا للتكدس الحاصل في معاصر الزيتون هذا الأسبوع، .

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وبين ان هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على جودة الزيت الناتج، حيث أن الازدحام في المعاصر يؤدي إلى تأخير في عملية العصر، وبالتالي يؤثر سلبًا على جودة الزيت المُستخرج.

وأشار الى ان التأخير في العصر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت وتقليل العناصر الغذائية المفيدة، ما يؤثر بشكل عام على الطعم والقيمة الغذائية للزيت. مؤكدا ان الهدف من هذا التأخير المؤقت إلى تجنب مثل هذه التأثيرات السلبية وضمان حصول الجميع على زيت عالي الجودة.

 
gnews

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