تنويه هام لمزارعي الزيتون

الوكيل الإخباري- أوصى رئيس شعبة الانتاج النباتي بمديرية زراعة محافظة اربد جميع المزارعين بتأجيل عملية قطاف الزيتون حتى إشعارٍ آخر نظرًا للتكدس الحاصل في معاصر الزيتون هذا الأسبوع، .

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