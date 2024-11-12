تنويه هام لمزارعي الزيتون

وأشار الى ان التأخير في العصر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت وتقليل العناصر الغذائية المفيدة، ما يؤثر بشكل عام على الطعم والقيمة الغذائية للزيت. مؤكدا ان الهدف من هذا التأخير المؤقت إلى تجنب مثل هذه التأثيرات السلبية وضمان حصول الجميع على زيت عالي الجودة.
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