تنويه هام من إدارة التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

وأوضحت الإدارة أنها قامت بإرسال رسائل نصية (SMS) إلى المعنيين، تتضمن إشعارات بوجود أوامر ضبط قضائية بحق مركباتهم، مشيرة إلى أهمية متابعة هذه الرسائل واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.
وأكدت أن عدم تصويب الأوضاع قبل عطلة عيد الفطر قد يؤدي إلى إدراج المركبات ضمن منظومة الاستيقاف الأمني، ما قد يترتب عليه تعطيل تنقل أصحابها خلال إجازة العيد.
ودعت الإدارة مستلمي الرسائل إلى التواصل عبر الرقم الموحد (117111) لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
-
