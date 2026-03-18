تنويه هام من إدارة التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

الأربعاء، 18-03-2026 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   دعت مديرية إدارة التنفيذ القضائي المواطنين من مالكي المركبات الصادرة بحقهم أوامر ضبط قضائية إلى ضرورة المبادرة بتصويب أوضاعهم، وذلك حرصاً على راحتهم وتفادياً لأي إجراءات قد تُتخذ خلال فترة عطلة عيد الفطر.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة أنها قامت بإرسال رسائل نصية (SMS) إلى المعنيين، تتضمن إشعارات بوجود أوامر ضبط قضائية بحق مركباتهم، مشيرة إلى أهمية متابعة هذه الرسائل واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.

وأكدت أن عدم تصويب الأوضاع قبل عطلة عيد الفطر قد يؤدي إلى إدراج المركبات ضمن منظومة الاستيقاف الأمني، ما قد يترتب عليه تعطيل تنقل أصحابها خلال إجازة العيد.

ودعت الإدارة مستلمي الرسائل إلى التواصل عبر الرقم الموحد (117111) لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
 
 


انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

شؤون برلمانية عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

المرأة والجمال أحذية الكعب العالي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

فن ومشاهير ‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

منوعات يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

طب وصحة التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم



 






