الأربعاء 2025-04-30 09:29 ص
 

تنويه هام من إدارة السير بخصوص عطلة الخميس

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 08:07 ص
الوكيل الإخباري-  أصدرت إدارة السير تنويهًا هامًا للمواطنين بخصوص عطلة يوم غد الخميس، مشيرة إلى أن هذه العطلة من المتوقع أن تتسبب بترحيل أزمات السير المعتادة نهاية الأسبوع إلى اليوم الأربعاء، نتيجة الازدحامات المرورية المبكرة المرتبطة بتنقلات المواطنين.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة خلال تقريرها المروري اليومي، أن حركة المرور تشهد عادة كثافة عالية مساء الخميس، ومع تحديد يوم غد كعطلة رسمية، فإن هذه الكثافة ستنتقل إلى مساء اليوم الأربعاء، ما يتطلب وعيًا مروريًا والتزامًا مضاعفًا من جميع السائقين.

ودعت إدارة السير الإخوة المواطنين إلى الالتزام بأولويات المرور وعدم التوقف بشكل مزدوج، وتجنب الاصطفاف العشوائي، والابتعاد عن المسارب المخصصة للحافلات، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتجنّب الاختناقات، خاصة في النقاط المرورية الحرجة.

وأهابت الإدارة بالجميع أن يكونوا شركاء في التخفيف من الازدحام، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق كافة.
 
gnews

أحدث الأخبار

جنود إسرائيليون يعتقلون طفلًا فلسطينيًا في الخليل خلال حملة نفذوها في المدينة قبل أسبوعين

فلسطين اعتقالات واسعة بالضفة ومستوطنون يقتحمون بلدة قرب القدس

من حريق الفندق في الهند

عربي ودولي الهند: مقتل 15 شخصا جراء حريق في فندق

جانب من الافتتاح

أخبار محلية السفيرة الرافعي تفتتح الجناح الأردني المشارك في معرض سيال كندا الغذائي

تعبيرية

أخبار محلية ثورة رقمية قادمة .. 4 مراكز ألعاب إلكترونية جديدة في الأردن

ل

عربي ودولي "تايمز": أوروبا عاجزة عن إرسال قوات إلى أوكرانيا

ل

عربي ودولي وكالة "ANI": باكستان تفتح النار على الحدود الدولية مع الهند

تعبيرية

أخبار محلية إعادة التيار الكهربائي للإشارات الضوئية في العاصمة

ل

شؤون برلمانية جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة