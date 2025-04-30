تنويه هام من إدارة السير بخصوص عطلة الخميس

08:07 ص

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الوكيل الإخباري- أصدرت إدارة السير تنويهًا هامًا للمواطنين بخصوص عطلة يوم غد الخميس، مشيرة إلى أن هذه العطلة من المتوقع أن تتسبب بترحيل أزمات السير المعتادة نهاية الأسبوع إلى اليوم الأربعاء، نتيجة الازدحامات المرورية المبكرة المرتبطة بتنقلات المواطنين. اضافة اعلان





وأكدت الإدارة خلال تقريرها المروري اليومي، أن حركة المرور تشهد عادة كثافة عالية مساء الخميس، ومع تحديد يوم غد كعطلة رسمية، فإن هذه الكثافة ستنتقل إلى مساء اليوم الأربعاء، ما يتطلب وعيًا مروريًا والتزامًا مضاعفًا من جميع السائقين.



ودعت إدارة السير الإخوة المواطنين إلى الالتزام بأولويات المرور وعدم التوقف بشكل مزدوج، وتجنب الاصطفاف العشوائي، والابتعاد عن المسارب المخصصة للحافلات، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتجنّب الاختناقات، خاصة في النقاط المرورية الحرجة.



وأهابت الإدارة بالجميع أن يكونوا شركاء في التخفيف من الازدحام، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق كافة.