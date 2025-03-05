تنويه هام من البنك المركزي إلى جميع المواطنين حول القروض

وأوضح البنك المركزي، أن هذا الأمر يعرّض المواطن للوقوع ضحية للاحتيال الآلي.
وبين البنك المركزي، أن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي الأردني، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال الاطلاع على دليل القطاع الإلكتروني المنشور على موقع البنك المركزي (www.cbj.gov.jo)، أو الاستفسار مباشرة من البنك المركزي على الرقم (0096264630301).
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