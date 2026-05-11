تنويه هام من البنك المركزي الأردني

البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة
الإثنين، 11-05-2026 04:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّر البنك المركزي الأردني المواطنين من مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي جهات أو إعلانات إلكترونية تروّج لفرص استثمارية مغرية وغير موثوقة عبر الإنترنت.

وأكد البنك أن سلامة التعاملات المالية تبدأ بالوعي والتحقق من مصادر الإعلانات والروابط الإلكترونية، داعيًا إلى عدم الإفصاح عن أي معلومات مالية أو سرية قبل التأكد من مصداقية الجهة المعلِنة، تجنبًا لعمليات الاحتيال والاختراق المالي. 

 
 


