تنويه هام من البنك المركزي الى جميع المواطنين

وقالت دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اليوم الاربعاء، "لا تتعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة لتجنب التعرض لأي مخاطر كالاحتيال".
وأضافت، "للحصول على أي منتج او خدمة مالية، توجه إلى أحد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي الأردني".
ودعا البنك إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي الأردني، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.
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