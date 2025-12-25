تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت إدارة التنفيذ القضائي أن التهاون بالمصاريف والالتزامات المالية الصغيرة قد يؤدي إلى تراكمها، لتتحول مع مرور الوقت إلى ديون تنفيذية تُرتّب إجراءات قانونية ملزمة، قد تشمل الحجز على الأموال أو الحبس وفقًا لأحكام القانون.

اضافة اعلان