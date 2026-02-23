تنويه هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

10:09 ص

دعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين، ولا سيما المستأجرين، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فور توقيع عقود الإيجار، وعلى رأسها نقل عدادات المياه والكهرباء إلى أسمائهم الشخصية، تجنباً لأي تبعات قانونية أو مالية مستقبلية.





وأوضحت الإدارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايداً في طلبات التنفيذ القضائي المقدمة ضد مالكين استناداً إلى أحكام غيابية صدرت بحقهم، نتيجة حالات تلاعب بالعدادات، كانت مسجلة بأسمائهم رغم أن الانتفاع الفعلي يعود للمستأجرين. وأكدت أن نقل العدادات لا يهدف فقط إلى حماية المالكين من تحمل أعباء مالية لا ذنب لهم فيها، بل يشكل أيضاً التزاماً قانونياً يحمي المستأجر من المساءلة، ويجنّبه صدور أحكام غيابية قد تؤثر على مركزه القانوني والائتماني.



وبيّنت الإدارة أنه يمكن الاستفسار عن الطلبات القضائية ومتابعة المعاملات من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117111)، كما يمكن الاستفادة من الخدمات والاستعلامات إلكترونياً عبر تطبيق تطبيق سند بكل سهولة وأمان.







