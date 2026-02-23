الإثنين 2026-02-23 12:26 م

تنويه هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

تنويه هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين
تنويه هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين
 
الإثنين، 23-02-2026 10:09 ص
الوكيل الإخباري-  دعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين، ولا سيما المستأجرين، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فور توقيع عقود الإيجار، وعلى رأسها نقل عدادات المياه والكهرباء إلى أسمائهم الشخصية، تجنباً لأي تبعات قانونية أو مالية مستقبلية.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايداً في طلبات التنفيذ القضائي المقدمة ضد مالكين استناداً إلى أحكام غيابية صدرت بحقهم، نتيجة حالات تلاعب بالعدادات، كانت مسجلة بأسمائهم رغم أن الانتفاع الفعلي يعود للمستأجرين. وأكدت أن نقل العدادات لا يهدف فقط إلى حماية المالكين من تحمل أعباء مالية لا ذنب لهم فيها، بل يشكل أيضاً التزاماً قانونياً يحمي المستأجر من المساءلة، ويجنّبه صدور أحكام غيابية قد تؤثر على مركزه القانوني والائتماني.

وبيّنت الإدارة أنه يمكن الاستفسار عن الطلبات القضائية ومتابعة المعاملات من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117111)، كما يمكن الاستفادة من الخدمات والاستعلامات إلكترونياً عبر تطبيق تطبيق سند بكل سهولة وأمان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية

أخبار محلية مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية

إيلون ماسك

منوعات أغنى من إيلون ماسك 100 ألف مرة.. خطأ تقني يحول شابة بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ

القاضي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل تهديداً لأمن المنطقة

شؤون برلمانية القاضي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل تهديداً لأمن المنطقة

تعبيرية

أخبار الشركات نصائح للتداول في رمضان: كيف تحافظ على تركيزك وتتداول بانضباط

رامز ليفل الوحش

فن ومشاهير مصر.. انتفاضة برلمانية لوقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش"

أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة

طهران: كلمة "الاستسلام" ليست في قاموسنا

عربي ودولي طهران: كلمة "الاستسلام" ليست في قاموسنا

مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة

منوعات مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة



 






الأكثر مشاهدة