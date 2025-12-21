تنويه هام من الجمارك

ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة لإنهاء القضايا وإجراء المصالحات وفقًا للقرارات الصادرة سابقًا، لتفادي أي تبعات قانونية أو مالية.
وشددت على أن الفترة المحددة لتطبيق القرارات الخاصة بالإعفاء من الغرامات تنتهي بتاريخ 31/12/2025، داعية الجميع إلى المبادرة بالاستفادة منها قبل هذا الموعد.
