 
الأربعاء 2025-01-15 08:25 م
 

تنويه هام من الخدمات الطبية الملكية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الأربعاء، 15-01-2025 07:03 م

الوكيل الإخباري-  سيتم اعتباراً من اليوم ايقاف العمل بخدمات الاستعلام عن طريق المنصة الالكترونية للخدمات الطبية الملكية وذلك لغايات تحديث و تطوير البرمجة للمنصة.

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و سنستمر بتقديم خدماتنا عن طريق رسائل الواتس اب على الرقم التالي :
+962 7 8280 4130


وذلك خلال ايام و ساعات الدوام الرسمي.


( الاحد - الخميس من الساعة ٨ صباحاً الى الساعة الرابعة عصراً).


و سنعلن عن الرابط للجديد للمنصة حال الانتهاء من اعمال التحديث و التطوير.

 
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