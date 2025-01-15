تنويه هام من الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- سيتم اعتباراً من اليوم ايقاف العمل بخدمات الاستعلام عن طريق المنصة الالكترونية للخدمات الطبية الملكية وذلك لغايات تحديث و تطوير البرمجة للمنصة.

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و سنستمر بتقديم خدماتنا عن طريق رسائل الواتس اب على الرقم التالي :

+962 7 8280 4130



وذلك خلال ايام و ساعات الدوام الرسمي.



( الاحد - الخميس من الساعة ٨ صباحاً الى الساعة الرابعة عصراً).