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تنويه هام من السفارة الأمريكية بالأردن بخصوص الاحداث الراهنة

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأمريكية
 
الأحد، 22-06-2025 04:09 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت السفارة الاردنية في عمان انه ليس لديها أي إعلان حاليًا بشأن مساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة الأردن.

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  واضافت ان وزارة الخارجية الامريكية تخطط دائمًا لحالات الطوارئ لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة مناطق الأزمات.

 

واضافت انها ستبلغ مجتمع المواطنين الأمريكيين بأي معلومات إضافية بخصوص خيارات المغادرة.

 

وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين التسجيل في برنامج التسجيل للمسافر الذكي (step.state.gov) لتلقي آخر التحديثات.

 
gnews

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