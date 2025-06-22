تنويه هام من السفارة الأمريكية بالأردن بخصوص الاحداث الراهنة

واضافت انها ستبلغ مجتمع المواطنين الأمريكيين بأي معلومات إضافية بخصوص خيارات المغادرة.
وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين التسجيل في برنامج التسجيل للمسافر الذكي (step.state.gov) لتلقي آخر التحديثات.
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