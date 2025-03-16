 
الأحد 2025-03-16 08:34 ص
 




            

        








    

        

        

            تنويه هام من السير لسالكي شارع الحزام الدائري
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                أرشيفية لطريق الحزام
            
                

                    أرشيفية لطريق الحزام
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        08:22 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلنت إدارة السير عن وقوع حادث تدهور لشاحنة (قاطرة ومقطورة) على شارع الحزام الدائري باتجاه دوار البيضة، مما أدى إلى انسكاب حمولتها على الطريق العام وتعطيل جزئي للحركة المرورية في المنطقة.اضافة اعلان


وأكدت أنها تباشر التعامل مع الحادث لإزالة العوائق وتأمين الطريق أمام المركبات، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير المتواجدين في الموقع لضمان السلامة العامة وتجنب الازدحام.




                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أرشيفية لطريق الحزام
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            تنويه هام من السير لسالكي شارع الحزام الدائري
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            مفاجآت صادمة عند تناول الأطعمة المُصنعة لمدة أسبوعين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الإعلامي محمد الوكيل
                            
                    
                    

                        
                            فيديو الوكيل
                        
                        
                            البث المباشر لـ "برنامج الوكيل" - فيديو
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                آلاف السوريين تجمعوا في ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بذكرى الثورة
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            مئات الآلاف يشاركون في الاحتفالات بذكرى الثورة السورية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار شهدت 7 عمليات تبادل للأسرى
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                GH
                            
                    
                    

                        
                            الوفيات
                        
                        
                            وفيات الأحد 16-3-2025
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                انطلاق الغارات الأميركية من حاملة الطائرات لضرب أهداف الحوثي باليمن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            القيادة المركزية الأميركية: عملياتنا ضد الحوثي مستمرة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ل
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب يفعّل "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة