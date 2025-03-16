تنويه هام من السير لسالكي شارع الحزام الدائري

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن وقوع حادث تدهور لشاحنة (قاطرة ومقطورة) على شارع الحزام الدائري باتجاه دوار البيضة، مما أدى إلى انسكاب حمولتها على الطريق العام وتعطيل جزئي للحركة المرورية في المنطقة. اضافة اعلان





وأكدت أنها تباشر التعامل مع الحادث لإزالة العوائق وتأمين الطريق أمام المركبات، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير المتواجدين في الموقع لضمان السلامة العامة وتجنب الازدحام.







