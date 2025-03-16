تنويه هام من السير لسالكي شارع الحزام الدائري

وأكدت أنها تباشر التعامل مع الحادث لإزالة العوائق وتأمين الطريق أمام المركبات، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير المتواجدين في الموقع لضمان السلامة العامة وتجنب الازدحام.
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