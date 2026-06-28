تنويه هام من المعونة الوطنية حول موعد صرف المخصصات الشهرية

وقال الصندوق إنه سيتم إرسال المخصصات المالية للمنتفعين عبر حساباتهم المعتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك: نشامى منتخبنا الوطني مثلتم وجها كريما للأردن
-
الأمن ينعى الرقيب إبراهيم الحويطات
-
النشامى يودّعون المونديال مرفوعي الرأس رغم الخسارة أمام الأرجنتين 1-3
-
الملك وولي العهد يصلان إلى ملعب دالاس لمؤازرة المنتخب الوطني
-
النشامى على موعد مع بطل العالم وسط دعم جماهيري أردني كبير
-
الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى
-
النقابات المهنية بإربد تنتدي بالأعياد الوطنية
-
وزير الشباب يتفقد جاهزية مواقع بث مباراة النشامى مع الأرجنتين