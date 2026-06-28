تنويه هام من المعونة الوطنية حول موعد صرف المخصصات الشهرية

08:02 ص

الوكيل الإخباري- كشف صندوق المعونة الوطنية بدء صرف مخصصات المنتفعين من مخصصات الصندوق الشهرية اعتبارا اليوم الأحد 2026/6/28. اضافة اعلان





وقال الصندوق إنه سيتم إرسال المخصصات المالية للمنتفعين عبر حساباتهم المعتمدة.





