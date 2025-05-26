الإثنين 2025-05-26 04:27 م
 

تنويه هام من صندوق المعونة الوطنية

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الإثنين، 26-05-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-   أكد صندوق المعونة الوطنية استمرارية صرف المعونة الشهرية للمسنة التي ظهرت برفقة حفيدتها، التي كانت ترفع العلم، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اضافة اعلان

.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن المعونة تُصرف للمسنة منذ 1 أيار 2024 ولا تزال حتى تاريخه، وذلك وفق استحقاقها، استنادًا إلى تعليمات منح المعونات المالية لسنة 2023، وهو ما يُخالف الادعاءات التي تحدثت عن حجب المعونة النقدية الشهرية عنها.


و أشار، ردًّا على الاستفسارات الواردة إلى الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، إلى أن والد الطفلة حفيدة المسنة، التي ظهرت في الفيديو، لم يسبق له التقدُّم بطلب للاستفادة من الدعم النقدي الموحد، علمًا بأنه يعيل أسرته من راتبه التقاعدي.


وأكد الصندوق أن عملية التحقّق من استحقاق الأسر للمعونات المالية الشهرية تتم من خلال قواعد البيانات الرسمية في السجل الوطني الموحد، والزيارات الميدانية التي تُجريها مكاتب الصندوق في جميع أنحاء المملكة. كما أوضح أنه يتم استقبال الاعتراضات والملاحظات والشكاوى من خلال: الموقع الإلكتروني للبرنامج النقدي الموحد ومنصة “بخدمتكم” الحكومية.


وتُتابَع هذه الطلبات وتُدرس وتُتخذ بشأنها القرارات وفقًا للتعليمات المعمول بها.


وشدّد الصندوق، في ختام بيانه، على أنه يقدّم خدماته بشكل مستمر بما يحفظ كرامة المستفيدين ويصون خصوصيتهم، داعيًا المواطنين إلى عدم تداول معلومات غير صحيحة تتعلق بالمساعدات النقدية المقدَّمة من خلاله، مؤكدًا أن بيانات المنتفعين تُعد معلومات شخصية يُحظر تداولها من أي جهة غير رسمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية تنويه هام من صندوق المعونة الوطنية

الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي

أخبار محلية الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي

من هو الفتى الذي ابتسم له الملك عند دخوله منصة حفل الاستقلال؟

أخبار محلية من هو الفتى الذي ابتسم له الملك عند دخوله منصة حفل الاستقلال؟

ل

أخبار محلية بلدية جرش تطلق المرحلة الثانية من مبادرة بنك الملابس

مناطق سكنية مدمرة في سوريا

أخبار محلية المقاول الأردني في طليعة منفذي مشاريع لحل أزمة الإسكان في سوريا

جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة

أخبار محلية الحكومة: ملتزمون بإنفاذ المشاريع وسنرصد التمويل اللازم لها في الموازنة

ل

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرَي الإحصاءات العامة والإقراض الزراعي

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية الحكومة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى



 
 





الأكثر مشاهدة