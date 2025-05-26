تنويه هام من صندوق المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري- أكد صندوق المعونة الوطنية استمرارية صرف المعونة الشهرية للمسنة التي ظهرت برفقة حفيدتها، التي كانت ترفع العلم، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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وأوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن المعونة تُصرف للمسنة منذ 1 أيار 2024 ولا تزال حتى تاريخه، وذلك وفق استحقاقها، استنادًا إلى تعليمات منح المعونات المالية لسنة 2023، وهو ما يُخالف الادعاءات التي تحدثت عن حجب المعونة النقدية الشهرية عنها.



و أشار، ردًّا على الاستفسارات الواردة إلى الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، إلى أن والد الطفلة حفيدة المسنة، التي ظهرت في الفيديو، لم يسبق له التقدُّم بطلب للاستفادة من الدعم النقدي الموحد، علمًا بأنه يعيل أسرته من راتبه التقاعدي.



وأكد الصندوق أن عملية التحقّق من استحقاق الأسر للمعونات المالية الشهرية تتم من خلال قواعد البيانات الرسمية في السجل الوطني الموحد، والزيارات الميدانية التي تُجريها مكاتب الصندوق في جميع أنحاء المملكة. كما أوضح أنه يتم استقبال الاعتراضات والملاحظات والشكاوى من خلال: الموقع الإلكتروني للبرنامج النقدي الموحد ومنصة “بخدمتكم” الحكومية.



وتُتابَع هذه الطلبات وتُدرس وتُتخذ بشأنها القرارات وفقًا للتعليمات المعمول بها.