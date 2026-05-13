تنويه هام من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بخصوص القروض

وتؤكد المؤسسة ضرورة عدم إرسال أو تداول أي وثائق رسمية أو بيانات شخصية أو بنكية مع أي جهات أو أشخاص غير معتمدين، وعدم الاستجابة لأي اتصالات أو رسائل أو إعلانات مجهولة المصدر تدّعي ارتباطها بالمؤسسة.
كما تؤكد المؤسسة أنها لا تمنح قروضاً مالية فورية بأي شكل من الأشكال، وأن جميع معاملات القروض والسلف — في حال كانت متاحة ومفعّلة — تتم حصراً من خلال مراجعة المتقاعد شخصياً لمكاتب وفروع المؤسسة المنتشرة في المحافظات، وضمن الإجراءات والتعليمات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل تقديم الطلبات والتوقيع واستكمال المعاملات بشكل أصولي داخل مكاتب المؤسسة فقط.
وتشدد المؤسسة على أن أي جهات أو أشخاص يتواصلون مع المتقاعدين عبر الهواتف أو صفحات التواصل الاجتماعي، ويدّعون قدرتهم على تسهيل منح قروض أو الحصول على بيانات ووثائق رسمية، هم جهات غير رسمية وتستغل حاجة الناس وظروفهم بطرق مخالفة للقانون.
كما تؤكد المؤسسة أن المصدر الرسمي والوحيد لأي أخبار أو خدمات أو إعلانات صادرة عنها هو الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، داعية الجميع إلى عدم الالتفات لأي صفحات أو جهات أخرى تدّعي تمثيل المؤسسة.
وتؤكد المؤسسة أنها ستتابع هذه الملاحظات بكل حزم، وستقوم بملاحقة كل من يثبت تورطه بانتحال صفة المؤسسة أو استغلال اسمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية المعمول بها.
