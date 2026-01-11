الأحد 2026-01-11 03:21 م

تنويه هام من مديرية الأمن العام

الأحد، 11-01-2026 02:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور أنه من المتوقع أن يشهد جسر الملك حسين خلال الفترة من 14/1 ولغاية 21/1 حركة نشطة للمسافرين، بالتزامن مع عودة عدد كبير من حافلات العمرة.اضافة اعلان


وتهيب إدارة أمن الجسور بمستخدمي الجسر ضرورة توخّي الدقة والالتزام بدور المنصة، تجنبًا لحدوث التجمهر والأزمات، ولتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المسافرين.
 
 


