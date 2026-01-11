تنويه هام من مديرية الأمن العام

02:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور أنه من المتوقع أن يشهد جسر الملك حسين خلال الفترة من 14/1 ولغاية 21/1 حركة نشطة للمسافرين، بالتزامن مع عودة عدد كبير من حافلات العمرة.





وتهيب إدارة أمن الجسور بمستخدمي الجسر ضرورة توخّي الدقة والالتزام بدور المنصة، تجنبًا لحدوث التجمهر والأزمات، ولتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المسافرين.

