الإثنين 2026-05-11 11:40 ص

تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

الإثنين، 11-05-2026 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   أوضحت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة الوشاح، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بنسبة 20% غير دقيق.اضافة اعلان


وأوضحت الوشاح أن التعليمات الصادرة بموجب نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025 تنص على اعتماد التعرفة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية بحيث تكون تعرفة سيارات التكسي العادي مضافًا إليها (20%) من قيمتها، وليس فرض زيادة جديدة على الأجور الحالية.

وبيّنت أن أي تعديل يطرأ على تعرفة التكسي سينعكس تلقائيًا على تعرفة التطبيقات الذكية وفق النسبة المحددة في التعليمات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بآلية احتساب التعرفة وليس بقرار رفع مستقل بنسبة 20%.

ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ لتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تثير اللبس لدى المواطنين.
 
 


