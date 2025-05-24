تواصل الاحتفالات بعيد الاستقلال في محافظة جرش

الوكيل الإخباري- تواصلت في ساحة المدرج الجنوبي بمحافظة جرش، اليوم السبت، فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين.

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وأكد نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة أن "الاستقلال قيمة وطنية نشأنا عليها جميعاً ونعتز بما أتاحه لبلدنا من النهوض والتقدم عبر مراحل النهضة والبناء في ظلّ الهاشميين الذين عززوا مسيرة التقدم والازدهار".



وأشار مدير الثقافة الدكتور عقله القادري إلى تعزيز مفهوم الاستقلال ومعناه وإيمان طلبة المدارس والجامعات وكل المجتمع به والانطلاق منه في كل مفصل من مفاصل الحياة.