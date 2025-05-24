تواصل الاحتفالات بعيد الاستقلال في محافظة جرش

وأكد نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة أن "الاستقلال قيمة وطنية نشأنا عليها جميعاً ونعتز بما أتاحه لبلدنا من النهوض والتقدم عبر مراحل النهضة والبناء في ظلّ الهاشميين الذين عززوا مسيرة التقدم والازدهار".
وأشار مدير الثقافة الدكتور عقله القادري إلى تعزيز مفهوم الاستقلال ومعناه وإيمان طلبة المدارس والجامعات وكل المجتمع به والانطلاق منه في كل مفصل من مفاصل الحياة.
واشتملت فعاليات اليوم الثاني على معرض منتوجات ومسابقات وتوزيع هدايا على الأطفال وعروض ألعاب نارية وعروض مسرحية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي
-
المعايطة: الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون سيادة القانون
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بحضور جماهيري كبير في عجلون
-
الرصيفة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال
-
مسيرة قوارب بحرية في محافظة العقبة احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79
-
إربد تواصل احتفالاتها لليوم الثاني بعيد الاستقلال
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين
-
مجلس نقابة الصحفيين يوافق على جميع المتقدمين لعضوية اللجان المساندة