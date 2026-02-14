تواصل الاحتفالات بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة

الوكيل الإخباري- واصلت فعاليات رسمية وشعبية، احتفالاتها اليوم السبت بذكرى عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ويوم الوفاء والبيعة.

ففي مادبا رعى مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد احتفالية بالمناسبة.

وقال البواريد، نحتفل اليوم بعيد ميلاد جلالة الملك، وذكرى الوفاء والبيعة مثمنين جهود جلالته في رفعة الوطن وازدهاره ومجددين العهد والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.



وأضاف، أن الأردن بقيادة جلالة الملك وحكمته وحنكته تجاوز الصعاب والأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم سياسيا واقتصاديا وأمنيا ليعبر بالأردن الى بر الأمان قويا منيعا.



وبين أن الأردن استحق بقيادة جلالة الملك تقديرا من العالم كله لدوره الإنساني ومواقفه الداعمة للسلام في العالم والمنطق وكرس جلالته جل اهتمامه بالقضية الفلسطينية مدافعا عن حق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .



وقال العين محمد الأزايدة إن محافظة مادبا تحتفل بعيد ميلاد قائد فذ قاد الأردن وسط الصعاب ولم يألو جهدا لرفع اسم الأردن وحل مشاكله لأنه يحب شعبه وشعبه يحبه، داعيا إلى ننبذ الجهوية والمناطقية والانخراط في بوتقة الوطن ليبقى حرا عزيزا قويا آمنا.



وقال رئيس مجلس محافظة مادبا حسام عودة، نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز للإنجاز والمحدث لأركان الدولة المدنية والعسكرية لتتماشى مع متطلبات العصر وتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية.



وقالت رئيسة الاتحاد النسائي في مادبا فوزة العجالين إننا نحتفل اليوم بمناسبة عزيزة على كل أبناء الوطن بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة أن الأردن بقيادة جلالته حقق الإنجازات الكبيرة وخطا خطوات كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.



وقال فراس سميح الفرح، في عيد ميلاد جلالة الملك نجدد العهد والولاء للقيادة الهاشمية، مؤكدا أن جلالة الملك حمل هم الوطن والمواطن وقاد الأردن بثبات وسط إقليم مضطرب فجعل من الأردن واحة أمن حتى انموذجا بحتذى بالحكمة والاعتدال.



ورفع رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في مادبا الشيخ محمود نزال الحيصة أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك بعيد ميلاده الرابع والستين مؤكدا أنها مناسبة وطنية يحتفل فيها الأردنيون بالإنجازات التي تحققت في كل المجالات.



ونظم مركز شابات غرندل بازارا خيريا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ويوم الوفاء والبيعة، بحضور متصرف لواء بصيرا الدكتور أسعد اللصاصمة، ومدير مديرية شباب محافظة الطفيلة حمزة العمريين وبمشاركة واسعة من أبناء وبنات المجتمع.