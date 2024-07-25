تواصل الجلسات التعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري - تواصلت اليوم الخميس في محافظات المملكة الجلسات التعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي بهدف تعريف أبناء المجتمع الأردني ومؤسساته بالجائزة وفلسفتها ورسالتها.



ونظمت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم الخميس، في قاعة مركز شباب وشابات غرب إربد، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي لدورتها الثانية .



وهدفت الجلسة التي رعاها متصرف لواء غرب إربد عبد الرحمن الربابعة، بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي والهيئات الشبابية والشرطة المجتمعة ورؤساء وأعضاء الأندية وأعضاء اللامركزية والجمعيات التعاونية وأصحاب المبادرات للتعريف بفلسفة الجائزة ورؤيتها والفئات المستهدفة ومجالات التطوع التي تتيحها وشروطها.



وقال الربابعة، إن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي أطلقت بهدف تكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية التطوعية التي تساهم بتحقيق التنمية المجتمعية، إلى جانب تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، مبينا أن الجائزة تستهدف الأعمال التطوعية ذات الأثر المستدام في المجتمع.



بدوره، قدم المدرب يحيى عودة، عرضا تفاعليا تناول فيه رؤية الجائزة ورسالتها وأهدافها، ومجالات العمل التطوعي، وشروط التقدم للجائزة، ومعايير التقييم، وآلية التقديم ضمن الإطار الزمني المحدد.



وأشار إلى أهداف الجائزة المتمثلة بتحقيق التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع، والتوسع في نشر ثقافة التطوع بين الأفراد، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية.



واشتملت الجلسة على التعريف بفئات الجائزة ضمن الأعمال التطوعية الفردية والجماعية والمؤسسية، ومجالات التقدم للجائزة، ومنها الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والرياضية والفنية والثقافية، إلى جانب البيئية والسياحية والريادة والابتكار.



وعلى صعيد متصل، نظمت مديرية شباب محافظة إربد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في محافظة إربد جلسة تعريفية لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بدورتها الثانية، في غرفة صناعة إربد، بحضور ممثلي هيئات ثقافية وجمعيات خيرية وناشطين اجتماعيين ومتطوعين في العمل العام والقطاع الخاص.



وثمن ضابط ارتباط الجائزة خالد أبو زيد الجهود التي تبذلها وزارة الشباب لمأسسة العمل التطوعي في الأردن وتنظيم بيئة العمل التطوعي، مشيدا بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد والذي يهدف لتقديم أفضل الممارسات في العمل التطوعي.



وقدم أبو زيد شرحا تعريفيا حول الجائزة، حيث تمت مناقشة من الحضور عن كيفية التقدم للجائزة والمعلومات التي تسمح لفئة واسعة من المواطنين للتقدم للجائزة.



وبين أهمية ترسيخ العمل التطوعي بشكل مؤسسي لما له من أثر واستدامة، موضحا رؤية ورسالة الجائزة في نشر ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع وتقدير جهود الأفراد.



وأكد أهمية الجائزة في مجال العمل التطوعي ودورها الكبير في صقل شخصية الشباب وإشراكهم في مجالات العمل التطوعي والتي تعود بالنفع على المجتمع.



ونفذت مديرية شباب جرش جلسة تعريفية اليوم بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في مركز الأميرة بسمة/ الكتة للمتطوعون وأصحاب المبادرات الشبابية.



وأكد المدرب احمد الحوامدة، أهمية الجائزة في نشر ثقافة العمل التطوعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على التطوع، نظرا لما له من آثار إيجابية تنعكس على الفرد والمجتمع.



وأوضح، أن الجائزة جاءت لتقدير جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية وإبرازها، مشيرا إلى رؤية ورسالة الجائزة ومرتكزاتها التي تعتمد بشكل أساسي على التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجائزة تسعى لتوسيع المشاركة في العمل التطوعي من خلال إتاحة المشاركة لجميع مكونات المجتمع.