تواصل حملة التشجير الوطنية في جرش

12:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762043 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تواصلت في محافظة جرش تنفيذ حملة التشجير الوطنية التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية تزامنًا مع اليوم العالمي للشجرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحسين الواقع البيئي والحفاظ على التوازن البيئي. اضافة اعلان





وشاركت مديرية شباب محافظة جرش، في الحملة الوطنية للتشجير ضمن برنامج "التطوع الأخضر"، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع وزارتي الإدارة المحلية والزراعة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.



وجاءت فعاليات الحملة، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ومدير شباب محافظة جرش عبد الاله المشاقبة وبمشاركة 80 شابًا وشابة من منتسبي المراكز الشبابية.



وقال المشاقبة، إن البرنامج يسعى إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي البيئي، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، من خلال مشاركة الشباب في أنشطة ميدانية تُحدث أثرًا بيئيًا إيجابيًا ومستدامًا.



وأضاف، أن الشراكة مع وزارتي الإدارة المحلية والزراعة، أسهمت في توفير الدعم الفني واللوجستي للحملة، من خلال اختيار المواقع المناسبة للزراعة، وتوفير الغراس، والإشراف الفني على عمليات الزراعة، بما يضمن استدامة نتائجها على المدى الطويل.



وأكد، أن الحملة تأتي ضمن برنامج التطوع الأخضر الذي أطلقته وزارة الشباب لتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في حماية الموارد الطبيعية، والمشاركة في مواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها التغير المناخي وشح المياه.



من جهتهم، عبّر المشاركون من الشباب عن اعتزازهم بالمشاركة في الحملة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز العمل التطوعي، وتنمية حس المسؤولية تجاه القضايا البيئية والوطنية.



وتأتي هذه الحملة، ضمن برنامج "التطوع الأخضر" الذي تنفذه وزارة الشباب في مختلف المحافظات، بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.



ومن جانبها، أطلقت بلدية برما حملة لزراعة الأشجار الحرجية بمشاركة كوادر بلدية برما ومركز شباب برما بإيغار من رئيس لجنة بلدية برما عباس الموانيس.



وتأتي هذه الحملة ضمن جهود البلدية للحفاظ على الواقع البيئي وتقليل نسبة التلوث، خاصة وأن قضاء برما يشتمل على العديد من المواقع الحرجية التي تعتبر مقصدا للتنزه والاصطياف.



بدورها، باشرت كوادر بلدية باب عمّان، الخميس، انطلاقًا من شعار «معًا نحو مستقبلٍ أخضر لبلديتنا» بزراعة الأشجار في عددٍ من المواقع التابعة للبلدية.



تم نسخ الرابط





