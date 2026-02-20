تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في إربد

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، عرضًا لكرنفال العائلة والطفل للفنان والمخرج المسرحي عمران العنوز، وأمسية غنائية وطنية وشعبية قدمها الفنان أحمد عبندة.
وقال الفنان العنوز إن وزارة الثقافة تحرص في كل عام على إدراج فقرات ترفيهية وتثقيفية مخصصة للعائلة والأطفال في جو مليء بالبهجة والسرور، وبما يسهم في ترسيخ القيم الروحية والاجتماعية التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، إضافة الى إقامة مجموعة من الفعاليات الثقافية بمشاركة فنانين محليين أو استضافة فرق عربية.
وبين، أن فقرات برنامج كرنفال العائلة والطفل تسعى إلى توفير جو عائلي بمشاركة الأطفال وذويهم للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل الروحانية، وترسيخ القيم الاجتماعية والإنسانية وتعزيز روح التسامح والتواصل بين الجميع.
وأشار إلى أن فقرة كرنفال تتضمن عرضًا لشخصيات كرتونية تقدمه فرقة الابتكار للأطفال، إضافة إلى العديد من المسابقات الثقافية وتوزيع الجوائز الرمزية على الأطفال الفائزين.
