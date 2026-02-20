تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في إربد

الوكيل الإخباري- واصلت فعاليات أماسي رمضان الثقافية برامجها لليوم الثاني على التوالي على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي، وذلك بحضور مدير مديرية ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول وحشد من الأطفال وذويهم.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، عرضًا لكرنفال العائلة والطفل للفنان والمخرج المسرحي عمران العنوز، وأمسية غنائية وطنية وشعبية قدمها الفنان أحمد عبندة.



وقال الفنان العنوز إن وزارة الثقافة تحرص في كل عام على إدراج فقرات ترفيهية وتثقيفية مخصصة للعائلة والأطفال في جو مليء بالبهجة والسرور، وبما يسهم في ترسيخ القيم الروحية والاجتماعية التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، إضافة الى إقامة مجموعة من الفعاليات الثقافية بمشاركة فنانين محليين أو استضافة فرق عربية.



وبين، أن فقرات برنامج كرنفال العائلة والطفل تسعى إلى توفير جو عائلي بمشاركة الأطفال وذويهم للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل الروحانية، وترسيخ القيم الاجتماعية والإنسانية وتعزيز روح التسامح والتواصل بين الجميع.