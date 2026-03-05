الجمعة 2026-03-06 01:05 ص

تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في جرش

اثار جرش
جرش
 
الخميس، 05-03-2026 11:50 م

الوكيل الإخباري-   واصلت مديرية ثقافة محافظة جرش تنفيذ برنامج "أماسي رمضان" من خلال إقامة حزمة فعاليات ثقافية وفنية مساء اليوم الخميس، انسجامًا مع ما يحمله الشهر الفضيل من قيم روحية واجتماعية.

ويتضمن البرنامج الذي يقام في المراكز الثقافية لمحافظة جرش، فعاليات متنوعة تراعي التعدد الثقافي وترسيخ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل.


واشتملت أمسية اليوم على فقرات ترفيهية مخصصة للأطفال ومناسبة للعائلة، عكست القيم السمحة لرمضان، شكل الحراك الثقافي فيها جزءًا أصيلًا من المشهد الرمضاني في المملكة.

 
 


