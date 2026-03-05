تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في جرش

ويتضمن البرنامج الذي يقام في المراكز الثقافية لمحافظة جرش، فعاليات متنوعة تراعي التعدد الثقافي وترسيخ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل.
واشتملت أمسية اليوم على فقرات ترفيهية مخصصة للأطفال ومناسبة للعائلة، عكست القيم السمحة لرمضان، شكل الحراك الثقافي فيها جزءًا أصيلًا من المشهد الرمضاني في المملكة.
-
