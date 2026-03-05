تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في جرش

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية ثقافة محافظة جرش تنفيذ برنامج "أماسي رمضان" من خلال إقامة حزمة فعاليات ثقافية وفنية مساء اليوم الخميس، انسجامًا مع ما يحمله الشهر الفضيل من قيم روحية واجتماعية.

ويتضمن البرنامج الذي يقام في المراكز الثقافية لمحافظة جرش، فعاليات متنوعة تراعي التعدد الثقافي وترسيخ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل.