الجمعة 2026-02-27 01:16 ص

تواصل فعاليات "أماسي رمضان" في مادبا

مادبا
مادبا
 
الخميس، 26-02-2026 11:46 م

الوكيل الإخباري-   تجددت للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات أماسي رمضان في مادبا، بأمسية شعرية وأخرى طربية، بحضور مندوب وزير الثقافة، مدير عام المكتبة الوطنية فراس الضرابعة، ومدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة.

وقال الضرابعة، إن هذه الأمسيات الرمضانية تأتي ضمن سياسة وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الفعل الثقافي وتوفير مساحة ترويحية آمنة وممتعة للأسرة الأردنية.


وأضاف، أن الأمسيات الرمضانية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، تتضمن باقة متنوعة من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الهوية في مادبا، وتستقطب مختلف الفئات العمرية في أجواء رمضانية تجمع بين الإبداع والتراث وروح المشاركة المجتمعية.

 
 


