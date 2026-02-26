تواصل فعاليات "أماسي رمضان" في مادبا

الوكيل الإخباري- تجددت للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات أماسي رمضان في مادبا، بأمسية شعرية وأخرى طربية، بحضور مندوب وزير الثقافة، مدير عام المكتبة الوطنية فراس الضرابعة، ومدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة.

وقال الضرابعة، إن هذه الأمسيات الرمضانية تأتي ضمن سياسة وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الفعل الثقافي وتوفير مساحة ترويحية آمنة وممتعة للأسرة الأردنية.