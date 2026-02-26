تواصل فعاليات "أماسي رمضان" في مادبا

وقال الضرابعة، إن هذه الأمسيات الرمضانية تأتي ضمن سياسة وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الفعل الثقافي وتوفير مساحة ترويحية آمنة وممتعة للأسرة الأردنية.
وأضاف، أن الأمسيات الرمضانية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، تتضمن باقة متنوعة من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الهوية في مادبا، وتستقطب مختلف الفئات العمرية في أجواء رمضانية تجمع بين الإبداع والتراث وروح المشاركة المجتمعية.
