تواصل فعاليات أماسي رمضان في مادبا

وقال الرواحنة، إن الفعاليات اليوم تميزت بفقرات متنوعة استهدفت إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس العائلات والأطفال من خلال الألعاب الكرتونية والمسابقات الترفيهية.
وقدمت فرقة رأفت السوالقة فقرة كرنفال الأطفال والعائلة الترفيهية.
