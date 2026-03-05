تواصل فعاليات أماسي رمضان في مادبا

الوكيل الإخباري- تجددت فعاليات أماسي رمضان مساء اليوم الخميس، في قاعة بلدية مادبا الكبرى، بفعاليات متنوعة للأسرة والطفل، بحضور مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة وحضور كبير من العائلات في مادبا.

وقال الرواحنة، إن الفعاليات اليوم تميزت بفقرات متنوعة استهدفت إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس العائلات والأطفال من خلال الألعاب الكرتونية والمسابقات الترفيهية.