تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بحضور جماهيري كبير في عجلون

وازدانت الساحات العامة والشوارع والدوائر الرسمية والبلديات والمباني والمركبات وموقع الاحتفالات الرئيسية في معسكر الحسين للشباب بعجلون بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك.
وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات المشاركة الفاعلة في الاحتفال، والتي عبرت عن الولاء والانتماء والفخر والاعتزاز بمناسبة عيد الاستقلال والإنجازات العظيمة التي تحققت في الأردن بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي قادت مسيرة العمل في وطننا الغالي بكل حكمة وشجاعة.
وأشار مدراء التربية والتعليم والثقافة والشباب خلدون جويعد وسامر فريحات ويحيى المومني، إلى أنه في الخامس والعشرين منْ أيار يرسم الأردنيونَ لوحة من الفَخَارِ والعز والمجد والإباء، ذلكَ التاريخ الذي يحمل بين طياته أجمل ذكريات الماضيْ التي تهب نسماتها العطرة على سماء الوطن، داعين الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا الهاشمية وأن يديم على وطننا نعمتي الأمن والاستقرار.
واشتملت فعاليات اليوم الثاني على بازار للمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وتخصيص منطقة لألعاب الأطفال، وعروض فلكلورية وغنائية لفرق راحوب والسلط والرمثا، وعرض مسرحية زعل وخضره وفقرة تفاعلية ومسابقات وفقرات ترفيهية، بالإضافة إلى مسابقات وهدايا ورسم على الوجه للأطفال.
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