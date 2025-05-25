تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة

الوكيل الإخباري- تواصلت في ساحة مجمع صويميع الرياضي في محافظة الطفيلة لليوم الثالث على التوالي فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال، إذ احتشد المواطنون والفعاليات الشعبية في موقع الاحتفال الرئيس، معبرين عن فرحتهم وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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وتضمنت الفعاليات أغاني وأهازيج وطنية وعروض وفقرات مسرحية وفنية بمشاركة فرقة غزلان الرمثا لإحياء التراث الشعبي، إضافة إلى رفع الأعلام، وصور جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وكانت الطفيلة، قد شهدت مسيرة كرنفالية للسيارات التي تصدح بالأغاني الوطنية وتحمل أعلام الأردن وصور قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني .



وازدانت الساحات العامة والشوارع والدوائر الرسمية والبلديات والمباني والمركبات وموقع الاحتفال الرئيس بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك



ورعى محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، مساء اليوم، الاحتفال الرئيس بعيد الاستقلال الـ79 في مجمع صويميع الرياضي، بمشاركة فعاليات شعبية وشبابيه وعشائرية ورسمية وأهالي المحافظة الذين ارتسمت على وجوههم ألوان الفرح والسعادة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.



ورفع الدكتور الزيود باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا التهنئة لجلالة الملك وسمو ولي العهد، بمناسبة عيد الاستقلال، معرباً عن فخر واعتزاز أبناء المحافظة بمسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي تحققت في عهد جلاله الملك.

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يمثل، مسيرة عطاء وإنجاز واحتفاء بتاريخ أمة، وتلاحم شعب، رسم أعظم التضحيات وتخطى بأكبر التحديات والصعوبات، ليصل الأردن بفضل الله ثم بفضل قيادته وشعبه إلى مصاف الدول المتقدمة.