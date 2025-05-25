تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة

وتضمنت الفعاليات أغاني وأهازيج وطنية وعروض وفقرات مسرحية وفنية بمشاركة فرقة غزلان الرمثا لإحياء التراث الشعبي، إضافة إلى رفع الأعلام، وصور جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وكانت الطفيلة، قد شهدت مسيرة كرنفالية للسيارات التي تصدح بالأغاني الوطنية وتحمل أعلام الأردن وصور قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني .
وازدانت الساحات العامة والشوارع والدوائر الرسمية والبلديات والمباني والمركبات وموقع الاحتفال الرئيس بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك
ورعى محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، مساء اليوم، الاحتفال الرئيس بعيد الاستقلال الـ79 في مجمع صويميع الرياضي، بمشاركة فعاليات شعبية وشبابيه وعشائرية ورسمية وأهالي المحافظة الذين ارتسمت على وجوههم ألوان الفرح والسعادة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.
ورفع الدكتور الزيود باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا التهنئة لجلالة الملك وسمو ولي العهد، بمناسبة عيد الاستقلال، معرباً عن فخر واعتزاز أبناء المحافظة بمسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي تحققت في عهد جلاله الملك.
وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يمثل، مسيرة عطاء وإنجاز واحتفاء بتاريخ أمة، وتلاحم شعب، رسم أعظم التضحيات وتخطى بأكبر التحديات والصعوبات، ليصل الأردن بفضل الله ثم بفضل قيادته وشعبه إلى مصاف الدول المتقدمة.
وعبر مشاركون في الاحتفال الذي بدأ بموكب للمركبات المزينة بالأعلام الأردنية عن اعتزازهم بالمنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك، مشيرين إلى أن عيد الاستقلال يعد من المناسبات الوطنية التي تجسد روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، ما يمثل مناسبة تاريخية يحتفل فيها الجميع، إذ يعزز هذا اليوم من الهوية الوطنية ويعتبر رمزاً للفخر والانتماء، حيث يحتفل الأردنيون في كل أرجاء الوطن، معبرين عن مشاعرهم الوطنية وحبهم للوطن والقيادة.
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