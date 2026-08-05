تواصل فعاليات المعسكر التدريبي "إدارة الذات" في معان

ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات المشاركين في إدارة الذات وتعزيز قدراتهم الشخصية، من خلال مجموعة من الجلسات التدريبية التفاعلية التي تركز على بناء الثقة بالنفس، وإدارة الوقت، والتخطيط الشخصي، والتواصل الفعال، واتخاذ القرار، إضافة إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي بما يسهم في إعداد شباب أكثر قدرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبلهم.
وشهد المعسكر تفاعلاً مميزاً من المشاركين الذين يشاركون في أنشطة عملية وتمارين جماعية تسهم في تحويل المفاهيم النظرية إلى ممارسات تطبيقية، بما يعزز من اكتسابهم للمهارات الحياتية اللازمة في مختلف مجالات حياتهم الشخصية والمهنية.
وأكد القائمون على المعسكر أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص مؤسسة ولي العهد وهيئة شباب كلنا الأردن على الاستثمار في طاقات الشباب الأردني، وتمكينهم بالمعارف والمهارات التي تعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية، انسجاماً مع الرؤى الوطنية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ وقادر على الإبداع والتميز.
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