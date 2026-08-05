تواصل فعاليات المعسكر التدريبي "إدارة الذات" في معان

الوكيل الإخباري- تتواصل في محافظة معان فعاليات المعسكر التدريبي "إدارة الذات"، الذي تنفذه مؤسسة ولي العهد - مكتب معان بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن - الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في محافظة معان بمشاركة 20 شاباً وشابة من أبناء المحافظة.

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ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات المشاركين في إدارة الذات وتعزيز قدراتهم الشخصية، من خلال مجموعة من الجلسات التدريبية التفاعلية التي تركز على بناء الثقة بالنفس، وإدارة الوقت، والتخطيط الشخصي، والتواصل الفعال، واتخاذ القرار، إضافة إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي بما يسهم في إعداد شباب أكثر قدرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبلهم.



وشهد المعسكر تفاعلاً مميزاً من المشاركين الذين يشاركون في أنشطة عملية وتمارين جماعية تسهم في تحويل المفاهيم النظرية إلى ممارسات تطبيقية، بما يعزز من اكتسابهم للمهارات الحياتية اللازمة في مختلف مجالات حياتهم الشخصية والمهنية.