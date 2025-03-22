تواصل فعاليات برنامج رمضانيات بمختلف المحافظات

الوكيل الإخباري- تواصلت أمس الجمعة فعاليات برنامج "رمضانيات 2025"، ببرامج متنوعة في مختلف محافظات المملكة.

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وتضمن البرنامج الرئيسي اليوم الاحتفال بيوم الكرامة وشجاعة الجيش العربي الأردني بالتصدي للعدوان الغاشم وكرنفالات أطفال ومسابقات وأمسيات شعرية، وعلى معرض منشورات لوزارة الثقافة، وألعاب شعبية وتراثية، وعرض مسرحي للأسرة، وفرقة إنشاد ديني لفرقة شباب وشخصيات كرتونية ترحيبية ومعرض صناعات ثقافية وحرفية وتوزيع حلويات ومشروبات رمضانية.