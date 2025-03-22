السبت 2025-03-22 12:18 ص
 

تواصل فعاليات برنامج رمضانيات بمختلف المحافظات

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جانب من الفعاليات
 
السبت، 22-03-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري- تواصلت أمس الجمعة فعاليات برنامج "رمضانيات 2025"، ببرامج متنوعة في مختلف محافظات المملكة.

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وتضمن البرنامج الرئيسي اليوم الاحتفال بيوم الكرامة وشجاعة الجيش العربي الأردني بالتصدي للعدوان الغاشم وكرنفالات أطفال ومسابقات وأمسيات شعرية، وعلى معرض منشورات لوزارة الثقافة، وألعاب شعبية وتراثية، وعرض مسرحي للأسرة، وفرقة إنشاد ديني لفرقة شباب وشخصيات كرتونية ترحيبية ومعرض صناعات ثقافية وحرفية وتوزيع حلويات ومشروبات رمضانية.


وعبر المواطنون عن اعتزازهم بنصر الجيش العربي بمعركة الكرامة وسعادتهم بهذه الفعاليات التي تدعم المستوى الثقافي وتدخل الفرح والسرور على المواطنين وسط أجواء رمضانية مميزة.

 
 
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