تواصل فعاليات برنامج رمضانيات بمختلف المحافظات

وتضمن البرنامج الرئيسي اليوم الاحتفال بيوم الكرامة وشجاعة الجيش العربي الأردني بالتصدي للعدوان الغاشم وكرنفالات أطفال ومسابقات وأمسيات شعرية،
وعبر المواطنون عن اعتزازهم بنصر الجيش العربي بمعركة الكرامة وسعادتهم بهذه الفعاليات التي تدعم المستوى الثقافي وتدخل الفرح والسرور على المواطنين وسط أجواء رمضانية مميزة.
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