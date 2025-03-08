تواصل فعاليات ليالي عجلون الرمضانية

وأكد مدير مديرية ثقافة عجلون، سامر فريحات، الذي رعى اليوم الثاني من الفعاليات، أهمية الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تتميز بها "ليالي رمضان"، والتي تتناسب مع الأجواء الروحانية لهذا الشهر المبارك.
وبين فريحات ، أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الحراك الثقافي والتنموي وتوفير أماكن وأجواء تناسب الأسر وأطفالهم، حيث تعتبر متنفسا لقضاء أوقات ممتعة.
وأشار إلى أن الفعاليات اشتملت على كرنفالات أطفال وعرض فلكلوري لجمعية شابات الرمثا ومسابقات ثقافية وشخصيات كرتونية ومسحراتي، بالإضافة الى معرض صناعات ثقافية وحرفية ومنشورات وزارة الثقافة.
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