تواصل فعاليات ليالي عجلون الرمضانية

الوكيل الإخباري- انطلقت في مركز عجلون الثقافي، أمس الجمعة ، فعاليات الليالي الرمضانية ، بحضور عدد من ممثلي الدوائر الرسمية والمجتمع المحلي.

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وأكد مدير مديرية ثقافة عجلون، سامر فريحات، الذي رعى اليوم الثاني من الفعاليات، أهمية الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تتميز بها "ليالي رمضان"، والتي تتناسب مع الأجواء الروحانية لهذا الشهر المبارك.



وبين فريحات ، أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الحراك الثقافي والتنموي وتوفير أماكن وأجواء تناسب الأسر وأطفالهم، حيث تعتبر متنفسا لقضاء أوقات ممتعة.