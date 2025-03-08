 
السبت 2025-03-08 02:07 م
 

تواصل فعاليات ليالي عجلون الرمضانية

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جانب من الفعاليات
 
السبت، 08-03-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- انطلقت في مركز عجلون الثقافي، أمس الجمعة ، فعاليات الليالي الرمضانية ، بحضور عدد من ممثلي الدوائر الرسمية والمجتمع المحلي.

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وأكد مدير مديرية ثقافة عجلون، سامر فريحات، الذي رعى اليوم الثاني من الفعاليات، أهمية الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تتميز بها "ليالي رمضان"، والتي تتناسب مع الأجواء الروحانية لهذا الشهر المبارك.


وبين فريحات ، أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الحراك الثقافي والتنموي وتوفير أماكن وأجواء تناسب الأسر وأطفالهم، حيث تعتبر متنفسا لقضاء أوقات ممتعة.


وأشار إلى أن الفعاليات اشتملت على كرنفالات أطفال وعرض فلكلوري لجمعية شابات الرمثا ومسابقات ثقافية وشخصيات كرتونية ومسحراتي، بالإضافة الى معرض صناعات ثقافية وحرفية ومنشورات وزارة الثقافة.

 
 
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