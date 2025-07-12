تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة

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الوكيل الإخباري- تواصلت الجمعة الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج مهرجان صيف الأردن 2025 في دورته الخامسة الذي تنظمه وزارة الثقافة، وتقام أنشطته في العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة، حتى نهاية شهر آب المقبل. اضافة اعلان





وفي ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط تواصلت مساء اليوم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج مهرجان صيف الأردن، وسط حضور فعاليات رسمية وشعبية وحشد من المواطنين.



وقال أمين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة، إن المهرجان الذي يقام أيام الجمع من كل أسبوع في جميع محافظات المملكة، يمثل مناسبة ثقافية فنية وسياحية، وهو جزء من الصناعات الثقافية، ويشكل مساحة وشرفة لتقديم الفنان والمبدع الأردني.



وأضاف العياصرة، أن المهرجان يتضمن افتتاح معرض الكتاب بهدف التشجيع على القراءة وجعل الكتاب في متناول القراء والباحثين من كافة شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن هذا المعرض يعتبر امتدادًا لمكتبة الأسرة، حيث سيتم بيع الكتب بأسعار رمزية أقل من سعر التكلفة.



وتتضمن فعاليات المهرجان، الرسم على الوجوه وبازارات تراثية وبالونات ودي جي وفقرات ترفيهية للأطفال وحفلين غنائيين للفنانة ياسمين احمد وباسل خريسات وعرض فلكلوري لفرقة جمعية يمان الخير الثقافية.



وانطلقت في الزرقاء مساء اليوم، فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان صيف الأردن 2025، وذلك في مدينة الأمير محمد للشباب بمحافظة الزرقاء.



وتواصلت في معسكر الحسين للشباب بمحافظة عجلون، اليوم فعاليات مهرجان صيف الأردن، واشتملت على فقرات فنية منوعة للعائلات، وسط أجواء من الفرح والسرور.



وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، إن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية والسياحية ودعم الأسر المنتجة من خلال توفير مساحة لعرض منتجاتها ومساحات ترفيهية للأطفال.



وبين، أن المهرجان يمثل مناسبة ثقافية فنية وسياحيه، ونشر الفرح للأسر والأطفال من خلال الأجواء الاحتفالية والكرنفالية التي تحتفي بالثقافة الأردنية ومفرداتها المتنوعة.



واشتملت الفعاليات على الرسم على الوجوه وبازارات تراثيه وفقرات ترفيهيه للأطفال وعرض فلكلوري لفرقة الدخيل وحفل غنائي للفنانين ناصر الزعبي ويوسف الأمير.



وفي الساحة الهاشمية بمحافظة جرش تواصلت، فعاليات الأنشطة والبرامج المختلفة في مهرجان صيف الأردن، وسط حضور فعاليات رسميه وشعبية.



وقال مدير الثقافة عقله القادري، إن هذه الأمسيات والفعاليات تتضمن أنشطة موجهة للأفراد والأسرة ضمن برنامج فقرات ثقافية وترفيهية وفنية مختلفة إلى جانب إقامة معارض لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية بالتعاون مع جمعيات خيرية وتعاونية وأفراد وسيدات منتجات.



وتضمنت الأنشطة، عروضًا فلكلورية وحفلات فنية قدمتها فرق وطنية إضافة إلى برامج ترفيهية مخصصة للأطفال كالرسم على الوجوه والألعاب إلى جانب بازار للحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تدعم الأسر المنتجة.



واشتملت الفعاليات على عروض فنية وفقرات غنائية تراثية وترفيهيه ورسم على الوجوه وتشكيل البالونات.



وتزينت سماء محافظة جرش بعروض الدرون وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن.



وشكلت العروض صور لمدينة جرش الأثرية وعلم الأردن وعدد من المواقع السياحية في المحافظة.



وانطلقت في ملعب مدينة الأمير علي بن الحسين في محافظة المفرق مساء اليوم فعاليات صيف الأردن للأسبوع الثاني وسط حضور شعبي واسع.



واشتملت الفعاليات التي حضرها مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة وجمع غفير من أبناء المحافظة على فعاليات رسوم على الوجه وبازارات خيرية وإطلاق بالونات ودي جي، إضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال، وعلى حفل غنائي للفنان فادي رأفت وعرض فلكلوري لفرقة صوت الاردن للفنون الشعبية إضافة إلى حفل فني للفنان سامر انور.



وعبر مواطنون في المفرق عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على تنظيم فعاليات صيف الأردن بدورته الخامسة والتي اشتمل على فعاليات تناسب جميع الأعمار ووفرت لهم مساحة من قضاء أوقاتهم لحضور هذه الفعاليات.