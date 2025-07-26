السبت 2025-07-26 01:11 ص
 

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة

مهرجان صيف الأردن
مهرجان صيف الأردن
 
السبت، 26-07-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   تواصلت الجمعة فعاليات مهرجان "صيف الأردن" في دورته الخامسة في العاصمة عمان والمحافظات بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تستهدف العائلات والأطفال من مختلف الفئات العمرية.

اضافة اعلان


واشتملت الفعاليات، حفلات غنائية شارك فيها نخبة من المطربين الأردنيين وعروضًا فنية وموسيقية، وبازارات للحرف اليدوية والمنتجات المحلية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال، مثل الرسم على الوجوه والألعاب الحركية، وذلك في أجواء صيفية مفتوحة تهدف إلى توفير مساحة من الفرح والترويح عن النفس للمواطنين والزوار.


وشهدت الأسابيع الماضية من المهرجان إقبالًا واسعًا من العائلات الأردنية، ولاقت الفعاليات تفاعلًا لافتًا من 26‏/7‏/2025هور،لجم خاصة من الأطفال والشباب، وسط أجواء آمنة ومنظمة تراعي متطلبات السلامة العامة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مهرجان جرش

أخبار محلية مهرجان جرش: منصة فاعلة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية

مهرجان صيف الأردن

أخبار محلية تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة

النائب السعود: على نهج الملك نسيّر ٢٠ شاحنة غذائية وعيادات طبية لأهلنا في غزة

شؤون برلمانية النائب السعود: على نهج الملك نسيّر ٢٠ شاحنة غذائية وعيادات طبية لأهلنا في غزة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

صورة جوية للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : أجواء حارة وتحذيرات مستمرة من التعرض لأشعة الشمس

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر



 
 





الأكثر مشاهدة