تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة

الوكيل الإخباري- تواصلت الجمعة فعاليات مهرجان "صيف الأردن" في دورته الخامسة في العاصمة عمان والمحافظات بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تستهدف العائلات والأطفال من مختلف الفئات العمرية.

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واشتملت الفعاليات، حفلات غنائية شارك فيها نخبة من المطربين الأردنيين وعروضًا فنية وموسيقية، وبازارات للحرف اليدوية والمنتجات المحلية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال، مثل الرسم على الوجوه والألعاب الحركية، وذلك في أجواء صيفية مفتوحة تهدف إلى توفير مساحة من الفرح والترويح عن النفس للمواطنين والزوار.