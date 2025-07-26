تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة

واشتملت الفعاليات، حفلات غنائية شارك فيها نخبة من المطربين الأردنيين وعروضًا فنية وموسيقية، وبازارات للحرف اليدوية والمنتجات المحلية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال، مثل الرسم على الوجوه والألعاب الحركية، وذلك في أجواء صيفية مفتوحة تهدف إلى توفير مساحة من الفرح والترويح عن النفس للمواطنين والزوار.
وشهدت الأسابيع الماضية من المهرجان إقبالًا واسعًا من العائلات الأردنية، ولاقت الفعاليات تفاعلًا لافتًا من 26/7/2025
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