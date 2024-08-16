تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في الطفيلة

الوكيل الإخباري- تواصلت على مرافق المجمع الرياضي بمنطقة صويميع في الطفيلة، مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024، بحضور أبناء المحافظة وفاعليات رسمية وشعبية.



وأكد مدير موقع مهرجان صيف الأردن أسامة الداودية، أن الفعاليات التي تستمر حتى شهر أيلول القادم تتضمن أنشطة موجهة للأفراد والأسرة ضمن برنامج يتضمن فقرات ثقافية وترفيهية وفنية مختلفة، إلى جانب إقامة معارض لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والتعاونية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المهرجان جاء استمرارا لاحتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية.