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تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في الطفيلة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات




 

الجمعة، 16-08-2024 09:55 م

الوكيل الإخباري- تواصلت على مرافق المجمع الرياضي بمنطقة صويميع في الطفيلة، مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024، بحضور أبناء المحافظة وفاعليات رسمية وشعبية.


وأكد مدير موقع مهرجان صيف الأردن أسامة الداودية، أن الفعاليات التي تستمر حتى شهر أيلول القادم تتضمن أنشطة موجهة للأفراد والأسرة ضمن برنامج يتضمن فقرات ثقافية وترفيهية وفنية مختلفة، إلى جانب إقامة معارض لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والتعاونية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المهرجان جاء استمرارا لاحتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية.


وتضمنت فعاليات الأسبوع الرابع من مهرجان صيف الأردن في الطفيلة، افتتاح بازار للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية، وعرضا لعدد من الفرق الفنية للفلكلور والتراث الشعبي، ومسرحية للأطفال، إلى جانب فقرات غنائية، قدمها عدد من الفنانين المحليين، ومجموعة من الفقرات الخاصة بالأطفال.

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