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تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في العاصمة عمان

مهرجان صيف الأردن
مهرجان صيف الأردن




 

السبت، 10-08-2024 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   تواصلت امس الجمعة في العاصمة عمان فعاليات مهرجان صيف الأردن في مناطق الجبيهة والمدرج الروماني والساحة الهاشمية.


وشهدت الفعاليات عروضا فلكلورية، قدمتها فرقتي البتراء والنخيل إلى جانب عدد من العروض الشعبية والفنية والعاب ترفيهية للأطفال وبازارات شعبية.

gnews

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