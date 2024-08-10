تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في العاصمة عمان

وشهدت الفعاليات عروضا فلكلورية، قدمتها فرقتي البتراء والنخيل إلى جانب عدد من العروض الشعبية والفنية والعاب ترفيهية للأطفال وبازارات شعبية.
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