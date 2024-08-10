تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في العاصمة عمان

الوكيل الإخباري- تواصلت امس الجمعة في العاصمة عمان فعاليات مهرجان صيف الأردن في مناطق الجبيهة والمدرج الروماني والساحة الهاشمية.



وشهدت الفعاليات عروضا فلكلورية، قدمتها فرقتي البتراء والنخيل إلى جانب عدد من العروض الشعبية والفنية والعاب ترفيهية للأطفال وبازارات شعبية.