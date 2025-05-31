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"تواصل" يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن

"تواصل" يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن
"تواصل" يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن
 
السبت، 31-05-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-   ناقش منتدى "تواصل"، الذي نظم أعماله مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، في جلسته الأولى "مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن: فرصة أم موجة يجب ركوبها"، لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز تنافسية الأردن وتطوير مهارات شبابه.

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وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومؤسس شركة "دوت جو"، مروان جمعة، خلال إدارته للجلسة، إن نمو الوظائف في القطاع التكنولوجي، الذي لا يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، بلغ في آخر 6 أعوام 9 بالمئة، بينما بلغ في الوظائف التي تستخدمها 418 بالمئة.


وأشار إلى أنه استغرق وصول منصة جوجل لنسبة 365 مليار بحث في السنة 11 عاما، بينما استغرق برنامج "شات جي بي تي"، الذي يستخدمه 900 مليون مستخدم، للوصول لهذه النسبة عامين فقط.

 
gnews

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