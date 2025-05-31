"تواصل" يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن

الوكيل الإخباري- ناقش منتدى "تواصل"، الذي نظم أعماله مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، في جلسته الأولى "مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن: فرصة أم موجة يجب ركوبها"، لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز تنافسية الأردن وتطوير مهارات شبابه.

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وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومؤسس شركة "دوت جو"، مروان جمعة، خلال إدارته للجلسة، إن نمو الوظائف في القطاع التكنولوجي، الذي لا يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، بلغ في آخر 6 أعوام 9 بالمئة، بينما بلغ في الوظائف التي تستخدمها 418 بالمئة.