"تواصل" يناقش واقع ريادة الأعمال في الأردن

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، محمد المحتسب، إن الصندوق جاء نتيجة شراكة استراتيجية بين البنك المركزي والحكومة، حيث يمتلك البنك 49 بالمئة من أسهمه بمساهمة تبلغ 48 مليون دولار، بينما تملك الحكومة 51 بالمئة بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي.
وأكد أن الصندوق يلتزم بتيسير التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري، إلى جانب الاستثمار المباشر في الشركات الواعدة، مضيفا أن الصندوق يسعى إلى بناء بيئة ريادية مبتكرة تشجع رواد الأعمال المحليين على تحويل أفكارهم إلى شركات مستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل للأردنيين والأردنيات.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية بين "الأردنية" و"واترلو" الكندية لتعزيز التعاون الأكاديمي
-
مجلس نقابة الصحفيين يُعيد تشكيل لجانه الدائمة
-
سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات منتدى تواصل 2025
-
افتتاح مبنى بلدية الحلابات وحديقة "الاستقلال"
-
"تواصل" يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن
-
وزارة النقل: لا تكدس للسلع في موانئ العقبة وحركة الشاحنات تسير بانسيابية كاملة
-
تثبيت أسعار البنزين 90 وتخفيض طفيف على البنزين 95 والسولار
-
اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة