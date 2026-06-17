توافد جماهيري أردني كبير إلى سان فرانسيسكو قبل مواجهة النمسا

ويبدأ المنتخب الوطني "النشامى" اليوم أول ظهور له في نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي بعد تسع محاولات سابقة، كان أقربها في تصفيات مونديال 2014، قبل أن ينجح النشامى أخيراً في حجز مكانهم بين كبار منتخبات العالم وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الرياضة الأردنية.
وحمل مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قصة مختلفة، إذ تصدر المنتخب الأردني مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.
وواصل النشامى مسيرتهم بنجاح في الدور الثالث، حيث احتلوا المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف كوريا الجنوبية، ليضمنوا التأهل المباشر إلى النهائيات قبل جولة من النهاية، عقب الفوز على منتخب عُمان بثلاثية نظيفة. وتصدر المهاجم علي علوان قائمة هدافي المنتخب في التصفيات بتسجيله تسعة أهداف.
وأصبح الأردن أحد ممثلي القارة الآسيوية في النسخة الأولى من كأس العالم التي تُقام بمشاركة 48 منتخباً، بعدما نجح في انتزاع بطاقة التأهل المباشر للمرة الأولى في تاريخه.
ويعول المنتخب الأردني على سرعة التحولات الهجومية والانضباط الدفاعي اللذين شكّلا أبرز ملامح الفريق خلال مشوار التصفيات، مع الاعتماد على خبرة عدد من اللاعبين الذين شاركوا في الوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023.
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