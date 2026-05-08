توافد جماهيري مبكر وأجواء حماسية في إربد قبيل مباراة الحسين والفيصلي

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة إربد اليوم الجمعة إقبالاً جماهيريًا مبكرًا وحركة نشطة من مختلف المحافظات، قبيل المباراة التي تجمع الحسين إربد والفيصلي على ستاد الحسن، ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي ستحدد هوية بطل الموسم .

وقال عدد من المشجعين إن الإقبال الجماهيري المبكر يعكس أهمية اللقاء وحجم الترقب للمباراة، مشيرين إلى أن الأجواء العامة تتسم بالتنظيم والتفاعل الإيجابي بين الجماهير القادمة من مختلف المناطق.



وأكد المشجع محمد العساف من جماهير الفيصلي، أن الحضور المبكر من مختلف المحافظات يعكس قيمة المباراة وأهميتها في ختام الدوري، مؤكدًا أن الأجواء تسير بروح رياضية وتشجيع حضاري.



وقال المشجع ليث الزعبي من جماهير الفيصلي، إن الحركة الجماهيرية الكبيرة تعكس اهتماما واسعا باللقاء، مشددا على أهمية الحفاظ على الأجواء الإيجابية بين الجماهير.



وفي المقابل، قال المشجع أحمد عبيدات من جماهير الحسين إربد، إن المدينة استقبلت الجماهير بروح إيجابية وتنظيم واضح، مؤكدا أن إقامة المباراة في إربد أسهمت في تعزيز الحضور الجماهيري من داخل المحافظة وخارجها.



من جهته، قال المشجع عمر الشريدة من جماهير الحسين إربد، إن الأجواء في المدينة تتسم بالحماس والتفاعل الجماهيري، سواء من أبناء إربد أو الجماهير القادمة من المحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن المشهد يعكس أهمية الحدث الرياضي.



وشهدت الطرق المؤدية إلى محافظة إربد منذ ساعات الصباح الباكر حركة مرورية نشطة، مع توافد حافلات ومركبات تقل جماهير قادمة من العاصمة عمّان ومحافظات الزرقاء والبلقاء وعدد من مختلف المحافظات، إلى جانب جماهير الحسين من داخل محافظة إربد، في مشهد عكس حجم الاهتمام بالمباراة وتفاعل الجماهير معها.



وسادت أجواء حماسية في محيط مدينة الحسن الرياضية وعلى الطرق الخارجية، مع ترديد الأهازيج ورفع الأعلام، وتجمعات جماهيرية في محطات الاستراحة، بالتزامن مع استمرار تدفق المشجعين باتجاه مدينة إربد.



وفي السياق ذاته، كثفت الأجهزة الأمنية والإدارات المرورية من تواجدها على الطرق الرئيسة وفي محيط ستاد مدينة الحسن، لتنظيم حركة السير والتعامل مع الكثافة المرورية، حيث بذل رجال السير جهودًا كبيرة منذ ساعات الصباح لضمان انسيابية الحركة وتسهيل وصول الجماهير.



كما انعكس التوافد الجماهيري على الحركة الاقتصادية داخل مدينة إربد، إذ سجلت الأسواق والمحال التجارية والمطاعم القريبة من الملعب نشاطًا ملحوظًا خلال اليوم.