الثلاثاء 2025-05-20 10:34 م
 

توافق أردني سوري على توحيد الرسوم.. و11 رحلة جوية إلى دمشق أسبوعيا

علما الأردن وسوريا
علما الأردن وسوريا
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:36 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الثلاثاء، إن هناك توافقًا أردنيًا سوريًا على توحيد الرسوم بين البلدين بما يحقق مبدأ توحيد الرسوم.اضافة اعلان


وأضافت  عن تفاصيل اللقاءات الأردنية السورية اليوم في دمشق: "سنلمس جميعًا آثار التعاون بين الأردن وسوريا".

وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماع قريب للجنة الأردنية السورية للنقل البري، والتي من اختصاصها دراسة الإجراءات والمعوقات كافة والعمل على حلها، بحيث تكون حركة التجارة والركاب سلسة.

وشدّدت التهتموني على أن هناك توافقًا على توحيد الرسوم بين الأردن وسوريا، بما يحقق مبدأ توحيد الرسوم.

"النقل شريان التجارة والاقتصاد، وثمة تفاهم مع وزير النقل السوري للاستفادة من التجربة الأردنية في قطاع النقل"، بحسب التهتموني.

وبخصوص موضوع السكك الحديدية، قالت التهتموني إنه جرى بحث إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي الرابط مع سوريا، مشيرة إلى أن هذا يتطلب أعمال صيانة من الجانب السوري.

وفيما يخص النقل الجوي، قالت التهتموني إن الملكية الأردنية تُشغّل 11 رحلة أسبوعيًا إلى دمشق و3 رحلات إلى مطار حلب.

وأضافت: "التشغيل من الجانب الأردني يحقق أهدافه، وسنرى نتائج على أرض الواقع".

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وقّعا اليوم اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى، الذي عُقِدَ اجتماعه الأول، واتفقا على خارطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

غزة

فلسطين نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر

شاحنة محملة بالمساعدات تدخل قطاع غزة

فلسطين الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن

وزير الخارجية: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات

أخبار محلية وزير الخارجية: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات

المركبة المخالفة

أخبار محلية بعد نشر "الوكيل الاخباري".. ضبط سائق قاد مركبته بطريقة خطرة في عمان

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الحجاج

أخبار محلية الأمن العام: إجراءات لتيسير عبور الحجاج الفلسطينيين والتسهيل عليهم



 
 





الأكثر مشاهدة