توجه لشمول أصحاب المهن والحرف الحرة والعاملين على تطبيقات النقل الذكي بالضمان

وبيّنت المؤسسة أن أولوية الشمول تُمنح للمهن التي يكون العاملون فيها عرضةً لحوادث وإصابات العمل والتي تتطلب توفير الحمايات اللازمة عبر التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي، لا سيّما تأمين إصابات العمل.
وأوضحت أنه وفقاً للمنهجية الجديدة التي اعتمدتها لتوسعة الشمول، فقد حددت أولويتها الأولى للمرحلة المقبلة بشمول العاملين على تطبيقات النقل الذكي والتوصيل؛ باعتبارهما من أكثر الفئات حاجةً للحماية، خصوصاً في ضوء ما يتعرضون له من مخاطر وحوادث سير لافتة.
وأشارت المؤسسة إلى أن طبيعة الدخل المتأتي من هذه المهن ونمطه دفعا المؤسسة إلى اعتماد نظام شمول خاص بهذه الفئات، يراعي قدرتها على دفع الاشتراكات دون الإخلال بحقها في الحصول على الحمايات التي يكفلها القانون.
وبحسب المؤسسة، سيكون بإمكان العاملين على التطبيقات الذكية الاختيار بين شرائح متعددة للشمول في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، هي: شريحة 50%، أو 75%، أو شريحة الشمول الكامل 100%، في حين يكون شمولهم إلزامياً وكاملًا في تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل.
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