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توجه لشمول أصحاب المهن والحرف الحرة والعاملين على تطبيقات النقل الذكي بالضمان

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أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 05:38 م
الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها بصدد الانتهاء من الترتيبات القانونية والإجرائية اللازمة للبدء بشمول العاملين في المهن والحرف الحرة بمظلة الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن شرائح وترتيبات مرنة تراعي طبيعة عمل هذه المهن وتنظيمها، وطبيعة الدخل المتأتي منها، موضحةً أن النهج المعتمد يقوم بشكل أساسي على التنسيق والربط مع الجهات المعنية بتنظيم هذه الأعمال والمهن.اضافة اعلان


وبيّنت المؤسسة أن أولوية الشمول تُمنح للمهن التي يكون العاملون فيها عرضةً لحوادث وإصابات العمل والتي تتطلب توفير الحمايات اللازمة عبر التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي، لا سيّما تأمين إصابات العمل.

وأوضحت أنه وفقاً للمنهجية الجديدة التي اعتمدتها لتوسعة الشمول، فقد حددت أولويتها الأولى للمرحلة المقبلة بشمول العاملين على تطبيقات النقل الذكي والتوصيل؛ باعتبارهما من أكثر الفئات حاجةً للحماية، خصوصاً في ضوء ما يتعرضون له من مخاطر وحوادث سير لافتة.

وأشارت المؤسسة إلى أن طبيعة الدخل المتأتي من هذه المهن ونمطه دفعا المؤسسة إلى اعتماد نظام شمول خاص بهذه الفئات، يراعي قدرتها على دفع الاشتراكات دون الإخلال بحقها في الحصول على الحمايات التي يكفلها القانون.

وبحسب المؤسسة، سيكون بإمكان العاملين على التطبيقات الذكية الاختيار بين شرائح متعددة للشمول في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، هي: شريحة 50%، أو 75%، أو شريحة الشمول الكامل 100%، في حين يكون شمولهم إلزامياً وكاملًا في تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل.
 
 


gnews

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