توجه لشمول سائقي التطبيقات الذكية في الضمان الاجتماعي

جاء ذلك في رده على سؤال النائب هيثم الزيادين، خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، ناقشت مجموعة من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.
وتمحور سؤال الزيادين حول مالكي شركات التطبيقات وجنسياتهم، وعدد السيارات العاملة على التطبيقات، إضافة إلى غياب سقف لنسب الاقتطاع على السائقين “الكباتن”، والتي تصل أحيانا إلى 35% من المردود اليومي، لافتا النظر إلى وجود نحو 60 ألف كابتن يعملون في هذا المجال، وهو ما يدعو إلى ضرورة شمولهم في الضمان الاجتماعي.
وأكد القطامين وجود تعاون مع وزارة العمل من أجل شمول السائقين العاملين في هذا المجال في الضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي: التعاون العسكري مع مصر نموذج للعمل المشترك
-
الضمان : الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة
-
وزير الزراعة يتفقد مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة
-
العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات
-
كشف نتائج التحقيق بارتفاع فواتير كهرباء الأردنيين
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير التركي في عمّان
-
فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان
-
توضيح هام من وزارة البيئة حول الوضع البيئي في إسكان المغاريب بالسلط