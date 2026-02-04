توجه لشمول سائقي التطبيقات الذكية في الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- قال وزير النقل نضال القطامين، الأربعاء، إن 12 شركة حصلت على موافقات مبدئية للعمل في قطاع نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، مؤكدا أنه سيتم تفعيل نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 قريبا.

جاء ذلك في رده على سؤال النائب هيثم الزيادين، خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، ناقشت مجموعة من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.



وتمحور سؤال الزيادين حول مالكي شركات التطبيقات وجنسياتهم، وعدد السيارات العاملة على التطبيقات، إضافة إلى غياب سقف لنسب الاقتطاع على السائقين “الكباتن”، والتي تصل أحيانا إلى 35% من المردود اليومي، لافتا النظر إلى وجود نحو 60 ألف كابتن يعملون في هذا المجال، وهو ما يدعو إلى ضرورة شمولهم في الضمان الاجتماعي.