الثلاثاء 2026-07-21 02:57 م

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي
توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:56 ص
الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، مستشفى الرمثا الحكومي، ووجّه بصيانة مرافقه وأقسامه، وتزويده بالأجهزة الطبيَّة والكوادر الضروريَّة.اضافة اعلان


كما وجّه حسّان بالبدء بإجراء الدِّراسات الفنيَّة اللازمة لإمكانيَّة إنشاء طابق إضافي لغُرف العمليَّات والعناية الحثيثة في المستشفى.

ويخدم مستشفى الرمثا الحكومي أكثر من 250 ألف مواطن، ويوفِّر التدريب لطلبة كليَّات الطبّ والتَّمريض في عدد من الجامعات.
 
 


gnews

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