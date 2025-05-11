توجيهات من رئيس الوزراء بعد زيارة مصنع العرين للألبسة

وخلال الزيارة، وجّه رئيس الوزراء بتسريع حصول المصنع، الذي يُعد أحد الفروع الإنتاجية التي تندرج ضمن المبادرات الملكية السامية، على الموافقات اللازمة لتزويده بالطاقة الشمسية، بما يكفي حاجته ويُسهم في تخفيض كلف الإنتاج.
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