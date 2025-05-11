توجيهات من رئيس الوزراء بعد زيارة مصنع العرين للألبسة

11:40 ص

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الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم، شركة العرين لصناعة الألبسة في لواء الكورة، مؤكداً دعم الحكومة لخطة توسعة المصنع الذي يوفر حالياً 400 فرصة عمل، ليتم زيادتها إلى 600 فرصة خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في توفير فرص تشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، وجّه رئيس الوزراء بتسريع حصول المصنع، الذي يُعد أحد الفروع الإنتاجية التي تندرج ضمن المبادرات الملكية السامية، على الموافقات اللازمة لتزويده بالطاقة الشمسية، بما يكفي حاجته ويُسهم في تخفيض كلف الإنتاج.