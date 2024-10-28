توجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن المدارس

وخلال جولته في الرصيفة وجه حسان بتنفيذ حملة بيئية شاملة لإزالة الملوثات ومكافحة ناقلات الأمراض في سيل الزرقاء .
وتفقد حسان تجمعا للمدارس في الرصيفة، والتقى معلمين وطلبة في مدرستيّ أسيد بن حضير الثانوية للبنين وخديجة بنت خويلد الثانوية للبنات، ووجه بإجراء أعمال صيانة ضرورية لهما والوقوف على احتياجات المدارس الأخرى .
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الأمير فيصل الحكومي
-
تطوير العقبة و "غاز مصر" تنفذان مشروع تزويد القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي
-
أمانة عمان تعلن الفائزين بجائزة حبيب الزيودي للشعر
-
وزيرة النقل تستقبل السفير الأسترالي لدى الاردن
-
إشادة بقرارات الحكومة لدعم السياحة العلاجية
-
فصل الكهرباء من 8:30 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء
-
مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وتجارة عمان
-
الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها