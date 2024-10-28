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توجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن المدارس

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
الإثنين، 28-10-2024 01:06 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، لواء الرصيفة وتفقد عددا من المرافق فيه ضمن جولاته الأسبوعية.

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وخلال جولته في الرصيفة وجه حسان بتنفيذ حملة بيئية شاملة لإزالة الملوثات ومكافحة ناقلات الأمراض في سيل الزرقاء .

وتفقد حسان تجمعا للمدارس في الرصيفة، والتقى معلمين وطلبة في مدرستيّ أسيد بن حضير الثانوية للبنين وخديجة بنت خويلد الثانوية للبنات، ووجه بإجراء أعمال صيانة ضرورية لهما والوقوف على احتياجات المدارس الأخرى .

 
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