توجيهات هامة من أمانة عمان للمواطنين

وأكدت الأمانة ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، مثل ألواح الزينكو واللوحات الإعلانية، إضافة إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني ومواقف السيارات والمحلات التجارية والمستودعات.
كما حثّت التجار على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية بضائعهم ومتاجرهم، وتأمين مواد البناء لتجنب انسداد خطوط تصريف مياه الأمطار، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.
وطالبت الأمانة بعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي، لما لذلك من أثر في إغلاق شبكات تصريف مياه الأمطار، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق، مع التأكيد على عدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي تفاديًا لحدوث فيضانات في الطرق.
وختمت الأمانة بيانها بالتأكيد على جاهزية كوادرها الميدانية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي طارئ من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ (102) أو (117180).
وكانت الأمانة قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك في إطار استعداداتها للتعامل مع تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.
