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توجيهات هامة من إدارة السير للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري- وجهت إدارة السير الإخوة المواطنين الذين يتعرضون لحوادث "بأضرار مادية" داخل الأنفاق أو الطرق الرئيسية بعدم التوقف داخل الأنفاق أو على الطرق الرئيسية لانتظار مندوب الحوادث ، حيث يجب عليهم التوجه إلى مكان آمن خارج النفق أو جانب الطريق، والانتظار هناك لحين وصول مندوب الحوادث .اضافة اعلان


وأكدت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي أن هذه التصرفات تتسبب بأزمة سير خانقة في غالب الأوقات ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مندوب الحوادث لديه من المعرفة والحرفية ما يمكنه من تحديد المتسبب في الحادث وحفظ حقوق المواطنين .

وأشارت إلى أن التصرف السليم في هذه الحالات هو تصوير الحادث والتحرك والوقوف على جانب الطريق وانتظار مندوب الحوادث دون التسبب بأزمات سير خانقة .
 
 
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