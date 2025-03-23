توجيهات هامة من إدارة السير للمواطنين

09:48 ص

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الوكيل الإخباري- وجهت إدارة السير الإخوة المواطنين الذين يتعرضون لحوادث "بأضرار مادية" داخل الأنفاق أو الطرق الرئيسية بعدم التوقف داخل الأنفاق أو على الطرق الرئيسية لانتظار مندوب الحوادث ، حيث يجب عليهم التوجه إلى مكان آمن خارج النفق أو جانب الطريق، والانتظار هناك لحين وصول مندوب الحوادث . اضافة اعلان





وأكدت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي أن هذه التصرفات تتسبب بأزمة سير خانقة في غالب الأوقات ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مندوب الحوادث لديه من المعرفة والحرفية ما يمكنه من تحديد المتسبب في الحادث وحفظ حقوق المواطنين .



وأشارت إلى أن التصرف السليم في هذه الحالات هو تصوير الحادث والتحرك والوقوف على جانب الطريق وانتظار مندوب الحوادث دون التسبب بأزمات سير خانقة .