توجيهات هامة من إدارة السير للمواطنين

وأكدت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي أن هذه التصرفات تتسبب بأزمة سير خانقة في غالب الأوقات ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مندوب الحوادث لديه من المعرفة والحرفية ما يمكنه من تحديد المتسبب في الحادث وحفظ حقوق المواطنين .
وأشارت إلى أن التصرف السليم في هذه الحالات هو تصوير الحادث والتحرك والوقوف على جانب الطريق وانتظار مندوب الحوادث دون التسبب بأزمات سير خانقة .
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