توجيهات هامة من رئيس الوزراء جعفر حسان

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد، وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة والتحديثات المتواصلة خلال الأحوال الجوية، والتحذير والمراقبة المستمرة من مخاطر السيول وضرورة الابتعاد عنها، لضمان سلامة المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، خصوصًا في الظروف الجوية غير الاعتيادية.
كما أكّد رئيس الوزراء على أهمية إدامة التنسيق بين غرف العمليات المشتركة والفرق الميدانية، للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة طيلة الموسم، ومواصلة العمل على معالجة الأضرار التي لحقت ببعض المواقع.
وضم الاجتماع وزراء الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاتصال الحكومي، والداخلية، ورئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، ومدير الأمن العام.
