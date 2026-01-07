توجيهات هامة من رئيس الوزراء جعفر حسان

06:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760114 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، اجتماعًا خُصِّص لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع ما شهدته بعض المناطق من أضرار جرّاء الأحوال الجوية الأسبوع قبل الماضي. اضافة اعلان





وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد، وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة والتحديثات المتواصلة خلال الأحوال الجوية، والتحذير والمراقبة المستمرة من مخاطر السيول وضرورة الابتعاد عنها، لضمان سلامة المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، خصوصًا في الظروف الجوية غير الاعتيادية.



كما أكّد رئيس الوزراء على أهمية إدامة التنسيق بين غرف العمليات المشتركة والفرق الميدانية، للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة طيلة الموسم، ومواصلة العمل على معالجة الأضرار التي لحقت ببعض المواقع.



وضم الاجتماع وزراء الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاتصال الحكومي، والداخلية، ورئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، ومدير الأمن العام.

تم نسخ الرابط





