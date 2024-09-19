توجيه كتب رسمية لشركات دخان لوقف تجاوز الأسعار

أما بخصوص سجائر التسخين فإن قيمة الضريبة الخاصة التي تم فرضها بموجب النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة تتراوح ما بين 450 فلس و600 فلس .
وطلب من الشركات والموزعين ضرورة الالتزام التام بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر علما بأن الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس وكما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر.
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