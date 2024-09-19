توجيه كتب رسمية لشركات دخان لوقف تجاوز الأسعار

الوكيل الإخباري- وجه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي اليوم الخميس، كتب رسمية لجميع شركات السجائر في المملكة وطلب فيها من هذه الشركات ضرورة التقيد والالتزام بأسعار أنواع السجائر التي تنتجها هذه الشركات وتم ارفاق أسماء وأنواع هذه المنتجات واسعارها قبل التعديل والاسعار المقرر الالتزام بها بعد التعديل.

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أما بخصوص سجائر التسخين فإن قيمة الضريبة الخاصة التي تم فرضها بموجب النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة تتراوح ما بين 450 فلس و600 فلس .