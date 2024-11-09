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توجيه من رئيس الوزراء بشأن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة

ارجيلة
أرجيلة
السبت، 09-11-2024 08:51 م

الوكيل الإخباري-    ناقش مجلس الوزراء آليَّات الرَّقابة والتَّفتيش على أماكن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة وضمان التزامها بأحكام القانون والتَّشريعات النَّافذة، سيما قانون الصحَّة العامَّة.

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ووجَّه رئيس الوزراء اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة ووزير الصحَّة بالعمل على إعداد تعليمات خاصَّة لضبط المخالفات والتجاوزات، وضمان التزام هذه المنشآت بأحكام القانون، وبما يسهم في الحدِّ من التأثير السَّلبي لمنتجات التَّبغ على صحَّة المواطنين وسلامتهم، وتحسين جودة الحياة؛ سيما وأنَّ نسبة المدخنين في الأردن من أعلى النِّسب على مستوى العالم.

 
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