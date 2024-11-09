توجيه من رئيس الوزراء بشأن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة

ووجَّه رئيس الوزراء اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة ووزير الصحَّة بالعمل على إعداد تعليمات خاصَّة لضبط المخالفات والتجاوزات، وضمان التزام هذه المنشآت بأحكام القانون، وبما يسهم في الحدِّ من التأثير السَّلبي لمنتجات التَّبغ على صحَّة المواطنين وسلامتهم، وتحسين جودة الحياة؛ سيما وأنَّ نسبة المدخنين في الأردن من أعلى النِّسب على مستوى العالم.
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