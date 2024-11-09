توجيه من رئيس الوزراء بشأن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الوزراء آليَّات الرَّقابة والتَّفتيش على أماكن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة وضمان التزامها بأحكام القانون والتَّشريعات النَّافذة، سيما قانون الصحَّة العامَّة.

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